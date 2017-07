Broer Nouri: Wij geven niet op en bidden voor hem

,,De doktoren zijn vrij zeker van hun zaak dat het niet goed komt. Als hij bijkomt zou hij niet meer kunnen denken, eten, praten, lopen, zelfs waarschijnlijk niet eens iemand herkennen. Niet meer functioneren gewoon. Maar wij geven het niet op, wij geloven dat God bepaalt'', vervolgt Abderrahim. In het huis van de familie is het een komen en gaan van vrienden en familie die binnen in een kring bidden voor Abdelhak. Vanochtend kwam ook Ajax-teamgenoot Donny van de Beek langs, vanmiddag gevolgd door Ajacied Hakim Ziyech.



,,Het geloof leert ons ook te accepteren en we bidden voor zijn herstel. Daar houden wij ons nu aan vast. We geloven sowieso dat dit leven tijdelijk is en dat het eeuwige hierna komt maar ja, iedereen had hem eerst nog doelpunten willen zien maken'', zegt Abderrahim.