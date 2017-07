Brondeel schenkt premie na promotie NAC aan zorginstelling

La Ling adviseur bij FC Eindhoven: 'Had ook aan zwembad kunnen zitten'

9:16 En opeens was daar Tscheu La Ling. FC Eindhoven verraste vorige maand door hem uit het niets aan te stellen als technisch adviseur. Vragen genoeg en dus was het tijd op bezoek te gaan bij AS Trencín, de club waar hij eigenaar van is.