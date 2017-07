Bryan Linssen: Ik heb af en toe een schop onder mijn reet nodig

Het was een goed-nieuws-bericht. ,,Alles was gereed om mij te halen", zegt Linssen tegen dagblad De Gelderlander. ,,Thomas en ik gaven elkaar meteen een knuffel. We zouden weer samen gaan spelen. Hoe gaaf. De vrouwtjes zijn vriendinnen en vonden het natuurlijk ook helemaal fantastisch."

De 26-jarige linksbuiten is weer herenigd met zijn maatje Bruns. Ze kennen elkaar van hun periode bij Heracles. Op het trainingskamp in Oostenrijk hebben ze de grootste schik en delen ze een hotelkamer. Linssen was na twee seizoenen FC Groningen toe aan een nieuwe stap. Of het buitenland, of dichter bij zijn thuis in Limburg. ,,Vitesse is voor mij weer een stap vooruit. In potentie een top 5-ploeg, Groningen is meer top 10. We kunnen de Johan Cruijff Schaal winnen en spelen in de Europa League. Bovendien kan mijn familie nu makkelijker op bezoek komen."

Linssen, het kuitenbijtertje op linksvoor, stapt telkens hoger op de clubladder: Fortuna Sittard, MVV, VVV-Venlo, Heracles, FC Groningen en nu Vitesse. Hij dankt daarvoor zijn broer Edwin, die hij na het vroege overlijden van hun vader steeds meer zag als vaderfiguur.

Broederliefde

,,Plannen is in het voetbal heel moeilijk. Mijn broer is ook prof geweest. Hij is een hele verstandige jongen. Toen ik in de jeugd van Fortuna speelde, kreeg ik de kans om naar PSV te gaan. Dat leek me geweldig, maar Edwin zei: 'dat gaan we mooi niet doen'. Hij overtuigde me dat de kans van slagen bij Fortuna veel groter zou zijn. Edwin is altijd een voorbeeld voor mij geweest. Een idool. Wat je vaak hebt met een vader, heb ik met hem. Edwin begeleidt mij en houdt altijd zijn koppie erbij. Hij is tien jaar ouder. Toen hij debuteerde in het profvoetbal, was ik zeven. Ik heb meteen het wereldje leren kennen."

Zijn broer is ook enorm kritisch. Toen Linssen afgelopen seizoen een domme rode kaart pakte tegen Roda JC, was Edwin de eerste die hem een berichtje stuurde. ,,Daar stonden wel een aantal scheldwoorden in, ja. Hij is bikkelhard. Ik heb af en toe een schop onder mijn reet nodig. Dat maakt me bewust van wat ik doe."

Speelstijl

Linssen staat niet bekend als trainingsbeest. Daar heeft hij nooit een geheim van gemaakt. Het lijkt dan vaak alsof alle opgespaarde energie er in de wedstrijden uitkomt. ,,Soms denk ik: die sprint op de training trek ik zondag wel. En waarom zou ik op de training op de midden-positie gaan lopen, als ik linksbuiten ben? Ik train positiegericht." Het doelpunt dat hij afgelopen seizoen tegen Ajax maakte, was typerend voor hoe Linssen is. Hij ontfutselde de wijfelende André Onana de bal en scoorde. ,,Ja, natuurlijk was het een overtreding", zegt hij nu lachend. ,,Iedereen was toen dolenthousiast. Ik ben vaak ook geliefd bij het publiek door mijn stijl. Door te jagen. Ik laat het team nooit vallen en dan gaat ook het publiek erachter staan. Hoe mijn broer reageerde na die goal? Hij verroerde zich niet op de tribune. Zijn zoontje was dolbij, maar Edwin wil juist dat ik doorga. Meer, meer, meer. Mijn moeder zei later: 'Edwin zei dat je goed gevoetbald hebt, dan moet je wel écht goed hebben gespeeld'. Dat zegt genoeg, hè."

Komend seizoen wacht de groepsfase van de Europa League. Iets wat Linssen bij Groningen ook heeft meegemaakt. Maar wat is die Europese ervaring precies waard? ,,Het is erg nuttige bagage. Bij Groningen dachten we dat we lekker fris en vooruit konden spelen. In een poule met Olympique Marseille, SC Braga en Slovan Liberec dachten we tien punten te kunnen halen. Het werden er twee. We kregen enorm de deksel op de neus. Ik heb met eigen ogen gezien wat de echte mannen- wereld is. Het interesseert die ploegen niet hoe ze spelen, als ze maar resultaat halen. Het leken wel schoolreisjes voor ons. Dat laat ik me niet nog eens gebeuren. We hebben nu een sterke selectie en de nodige ervaring. Ik ben ervan overtuigd dat dit Vitesse verder kan komen."

Volledig scherm Linssen. © Pro Shots