Bulgaren die extra aandacht verdienen van de Oranje-defensie

Spas Delev deed Oranje op 25 maart van dit jaar met twee goals veel pijn. Bulgarije won de WK-kwalificatiewedstrijd in eigen land dankzij de spits van het Poolse Pogon Szczecin met 2-0. Delev is er nu niet bij, maar welke Bulgaren verdienen extra aandacht van de Oranje-defensie?

Opvallende statistiek van de Bulgaren in de huidige WK-kwalificatiereeks is het feit dat ze thuis alle vier de wedstrijden wonnen, terwijl ze buitenshuis nog geen enkel punt pakte. Dat biedt hoop voor Oranje, dat vanavond in de eigen Amsterdam Arena nog voor de allerlaatste kans strijdt om een plekje op het WK in Rusland af te dwingen. Om een nieuwe blamage te voorkomen, moeten de volgende Bulgaren in elk geval goed in de gaten gehouden worden.

Ivelin Popov

In de huidige selectie van Bulgarije zitten slechts zes spelers die ooit een goal maakte voor het Bulgaars voetbalelftal. Veel zegt dat niet aangezien Delev tegen Nederland ook pas zijn eerste twee goals maakte. In totaal maakte Bulgarije twaalf goals in de huidige kwalificatiereeks. Captain en spits Ivelin Popov is in elk geval de meest ervaren goaltjesdief en tevens de enige Bulgaar die vaker dan tien keer het net wist te vinden. Twee van zijn twaalf interlandgoals maakte hij in de huidige WK-kwalificatie: thuis tegen Luxemburg en thuis tegen Wit-Rusland. Hij is daarmee gedeeld topscorer namens Bulgarije in deze kwalificatieserie. Onder anderen samen met Spas Delev.

Aanvoerder Ivelin Popov doet zijn verdedigende werk ten opzichte van Georginio Wijnaldum.

Georgi Kostadinov

Naast Popov en Delev scoorde ook Georgi Kostadinov al twee keer in de huidige kwalificatiereeks van Bulgarije. Dat deed hij nota bene in de laatste twee wedstrijden en dus de man in vorm bij de Bulgaren. Uit bij Wit-Rusland redde hij de eer (2-1) en thuis tegen Zweden scoorde de middenvelder van Maccabi Haifa de 2-1 tegen Zweden. Kostadinov is 26 jaar, maar werd pas in de eerste WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg voor het eerst opgeroepen door de toenmalige bondscoach Ivaylo Petev

Stanislav Manolev

Stanislav Manolev had in zijn PSV-tijd misschien een beetje een dubieuze reputatie in Nederland, maar in Bulgarije is hij vaste waarde aan de rechterkant. Donderdag brak hij de ban in eigen huis tegen Zweden. Die wedstrijd werd uiteindelijk met 3-2 gewonnen. In de selectie die vanmiddag aanwezig zal zijn, is Manolev bovendien de nummer twee op de all-time topscorerslijst van Bulgarije met vijf goals.

Stanislav Manolev maakt de 1-0 tegen Zweden.

Georgi Milanov

Met CSKA Moskou als werkgever staat Georgi Milanov wellicht van alle Bulgaren onder contract bij de sterkste club. Milanov wordt bij Bulgarije gebruikt als schaduwspits achter Popov. Desondanks weet hij nauwelijks het net te vinden. In 36 interlands scoorde Milanov twee keer waarvan de laatste dateert van 5 maart 2014 tegen Wit-Rusland. Hopelijk voor Nederland houdt die droogte nog eventjes aan.