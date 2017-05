Champions League zou Van Geel ruimte geven

Dat zou niet alleen een beloning zijn voor trainer Giovanni van Bronckhorst en zijn manschappen, maar ook voor degenen die de volksclub van Rotterdam-Zuid uit de financiële problemen hebben gehaald. Een torenhoge schuld is in zo'n tien jaar tijd omgezet in een positief saldo van 20 miljoen euro. En komend jaar wordt de geldkraan vanuit de UEFA pas echt opengedraaid.

Als het kampioen wordt is Feyenoord verzekerd van een plek in de groepsfase van de Champions League, goed voor een startpremie van bijna 13 miljoen euro. Iedere overwinning levert nog eens 1,5 miljoen op en daarbovenop komen nog flink wat miljoenen aan tv-gelden. Technisch directeur Martin van Geel kan dus in dat geval met een goedgevulde portemonnee de transfermarkt op.

Van Geel zal ongetwijfeld bij Watford aankloppen, om te bespreken of huurling Steven Berghuis nog een jaar in De Kuip kan blijven. Met doelman Brad Jones, die afgelopen zomer als 'noodgreep' werd aangetrokken toen Kenneth Vermeer zwaar geblesseerd raakte, praat hij over contractverlenging.

Van Geel verlengde onlangs al de contracten van Terence Kongolo, Sven van Beek, Karim El Ahmadi (allen medio 2019) en Rick Karsdorp (2021), waardoor het geraamte van het elftal voor de komende jaren overeind staat. En mochten spelers als Kongolo en Karsdorp de stap naar het buitenland willen maken, kan Feyenoord een flinke transfersom vragen.

De basis van Feyenoord is sterk, maar de bank bleek dit seizoen nog wel eens het probleem, zeker wanneer belangrijke krachten als El Ahmadi of Tonny Vilhena ontbraken. Van Geel zal dus ongetwijfeld op zoek gaan naar spelers die de selectie niet alleen in de breedte, maar ook kwalitatief beter maken.

Vergrootglas

De terugkeer in de Champions League zou ook betekenen dat Feyenoord, nog meer dan dit seizoen al, onder het vergrootglas van de UEFA komt te liggen. De ongeregeldheden van twee jaar geleden bij de duels met AS Roma achtervolgen de club nog steeds. De directie van Feyenoord zag zich daarom genoodzaakt om dit seizoen voor de thuiswedstrijden in de Europa League drastische maatregelen te nemen. De capaciteit van De Kuip werd met bijna de helft teruggeschroefd en langs het veld hingen metershoge netten.