Cocu: Blamage? Nee, we hebben dominant gespeeld

PSV wacht volgende week een hels karwei om de laatste voorronde van het toernooi om de Europa League te bereiken, en dat kwam door het slechte optreden van donderdagavond. ,,Een valse start'', zo oordeelde Cocu tegenover FOX Sports.

Op de vraag of hij het een blamage wilde noemen, antwoordde hij: ,,Nee, daarvan spreek je als je niet dominant hebt gespeeld. En we kunnen toch met z'n allen niet ontkennen dat wij dat wél hebben gedaan. We hadden ruim zeventig procent balbezit, zetten in de omschakeling meteen druk, dus die intentie hebben we echt wel laten zien.''

Wel vond Cocu dat de opbouw van achteruit bij vlagen niet goed was. Zo werd hij in de eerste helft boos op zijn centrale verdedigingsduo. ,,Ik ging even over de rooie, ja. Als je de bal krijgt van je collega achterin, en er is verder geen tegenstander, dan dribbel je toch in? Dat vond ik heel erg matig.''

Tempo