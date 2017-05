Cocu: Komend seizoen moeten we het anders oppakken

,,Het was te vaak net niet. Daarom eindigen we als derde'', aldus Cocu na het gelijkspel van PSV bij FC Groningen (1-1). ,,We hadden de intentie om hetzelfde te starten als twee weken geleden tegen Ajax, maar dat zag ik absoluut niet terug in het veld. Ik was daar zeer teleurgesteld over. In de rust hebben we de boel op scherp gezet en gekozen voor een 3-4-3-systeem. Daardoor liep het wat beter, maar het is kenmerkend voor het seizoen dat we niet verder komen dan een gelijkspel. Komend seizoen moeten we het anders oppakken.''