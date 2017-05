Cocu wil en gaat door bij PSV: 'De honger is groot'

Cocu blijft, zoveel is intussen wel duidelijk. ,,Ik heb nog een contract tot 2019 en dat is nog niet zo lang geleden ondertekend. Dit seizoen hebben we de doelstelling niet gehaald en daardoor is de honger naar succes nog groter dan die al was. Wat we inhoudelijk precies evalueren, is iets dat we intern houden. Wel gaat het erom dat we die paar procenten die we dit seizoen tekort kwamen, weer kunnen inlopen."