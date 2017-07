Cocu wisselt van captain na 'twee goede gesprekken met De Jong'

Naast het feit dat Gastón Pereiro en Davy Pröpper op de bank beginnen, voor hen spelen Steven Bergwijn en Bart Ramselaar, sprong de aanvoerderswissel het meest in het oog. En dat terwijl De Jong in de voorbereiding nog gewoon captain was én Cocu verklaarde dat hij niet direct een reden zag dat te veranderen.

Dat is dus toch gebeurd, in overleg met De Jong zelf. ,,Ik met Luuk gepraat op het trainingskamp, daar zijn we later nog een keer op teruggekomen'', aldus Cocu tegenover FOX Sports. ,,Dat waren twee goede gesprekken. Bovendien is Marco aangesloten, ook met hem heb ik gepraat.'' En daar kwam dus uit dat Van Ginkel de nieuwe aanvoerder is, voor De Jong en Jeroen Zoet.