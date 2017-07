Daar is dé goal van Miedema

Vivianne Miedema had net de bevrijdende 2-0 gemaakt toen letterlijk al haar ploeggenoten een ferme knuffel kregen. Want bevrijdend was het ja. Voor heel Oranje, dat door de overwinning op Zweden donderdag de halve finale van het EK-voetbal speelt. Maar zeker ook bevrijdend voor Miedema zelf.

Door Daniël Dwarswaard

Quote Scoren is voor haar net zo logisch als ademhalen Heel haar leven is ze gewend te scoren, als tweede natuur. Scoren is voor haar net zo logisch als ademhalen. Ze deed het als klein meisje toen ze nog bij de jongens speelde. En ze deed het ook als international: 42 doelpunten in 55 wedstrijden, terwijl ze pas net 21 jaar is. Maar het grote publiek zag het niet.



Want tot vanavond scoorde ze niet op een groot toernooi. Niet tijdens de vier wedstrijden op het WK in Canada twee jaar terug en ook niet tijdens de eerste drie groepspotten van dit EK. En dan komt er kritiek. Zo gaat dat nu eenmaal bij een spits die niet scoort. Daphne Koster, oud-international en boegbeeld van het vrouwenvoetbal, vond zelfs dat ze een plekje op de bank verdiende.

Maar bondscoach Sarina Wiegman nam het in aanloop naar de kwartfinale op voor haar spits. Dat er überhaupt een discussie was, vond ze niet gepast. Want in haar ogen speelde Miedema naar behoren. Waar had iedereen het over?

Maar natuurlijk knaagde het aan Miedema. Zoals het aan elke spits knaagt die niet scoort. En toen was daar minuut 64 op de Vijverberg in Doetinchem. Shanice van de Sanden zette de turbo aan gaf Miedema een niet te missen kans. Een intikker met zoveel waarde. De beslissing tegen Zweden nadat Lieke Martens, wie anders, in de eerste helft uit een vrije trap de 1-0 had gemaakt.