Danen keert terug bij ADO als hoofd jeugdopleiding

Voor Ajax-supporter is het een sport om erbij te zijn

10:09 Morgen is het precies 22 jaar geleden dat Patrick Kluivert het Ajax van Louis van Gaal met een puntertje de Champions League bezorgde: 1-0 tegen AC Milan. Het is de laatste keer dat Ajax Europees succes kende. Maar als het aan honderdduizenden Ajacieden ligt, komt daar morgen verandering in. En wie wil daar niet bij zijn? 10.000 tickets kregen de fans van Ajax, het duurde nog geen halfuur voordat ze allemaal verkocht waren.