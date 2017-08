Daniëlle van de Donk in de Oranjetaxi: 'Goud is de enige optie'

Fotoreeks Sobere open dag bij Ajax

4 augustus Vanwege de situatie van Abdelhak Nouri was de open dag van Ajax vandaag soberder dan normaal. De fans konden om 13.00 uur de A-selectie zien trainen in de Arena. Daarna was er de afscheidswedstrijd van Daphne Koster en Anouk Hoogendijk, die vorig jaar met Ajax de dubbel pakten en besloten te stoppen met voetbal.