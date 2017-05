Danny Buijs toch toegelaten tot trainerscursus KNVB

Trainerservaring

Buijs is bezig aan zijn derde seizoen als hoofdtrainer van Kozakken Boys uit Werkendam. In zijn eerste seizoen werd hij direct kampioen van de Topklasse. Vorig seizoen eindigde Kozakken Boys als vierde op het hoogste amateurniveau van Nederland. Momenteel staat Kozakken Boys op een tweede plaats in de Tweede Divisie, waarin Jong AZ al even kampioen is. Het gat met nummer drie De Treffers is vier punten met nog twee duels te gaan. De ploeg uit Werkendam werd dit seizoen in de tweede ronde van de KNVB-beker uitgeschakeld door Ajax (1-6).