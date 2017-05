Danny Buijs: Zo'n mensenzee vergeet je nooit meer

Hoi Danny, alles goed?

,,Ja hoor, alles z'n gangetje. Het was even een hectische week, maar uiteindelijk ben ik door de KNVB toch gewoon toegelaten tot de cursus Coach Betaald Voetbal. Daar kan ik me binnenkort dus op gaan richten. Het kostte even wat energie, maar als het uiteindelijk goed uitpakt krijg je daar ook weer energie van. Ik zit nu in m'n derde seizoen bij Kozakken Boys. In m'n eerste jaar werden we kampioen van de Topklasse, vorig seizoen werden we vierde en nu staan we tweede in de Tweede Divisie achter Jong AZ, dat al een tijdje kampioen is. Dat willen we graag zo houden, want dan zijn we opnieuw de beste amateurclub van Nederland."



Dat klinkt goed. Heb je nog tijd over om je favoriete club Feyenoord te volgen?

,,Ja hoor, zeker wel. Ik heb dit seizoen weer zeker tien thuiswedstrijden bezocht. Op zaterdagavond lukt het eigenlijk nooit omdat ik dan nog druk ben met Kozakken Boys, maar op zondagmiddag is het meestal geen probleem. Soms ga ik met vrienden, soms met m'n jongste zoon Mark. Die is helemaal gek van Feyenoord. Geen idee van wie hij dat nou heeft.. Ik was vroeger precies zo. Ik werd als klein jongetje al meegenomen naar de Kuip en heb daar zelf mogen spelen en uiteindelijk ook nog op de Coolsingel mogen staan. Nou, dan mag je niet klagen hoor."



Ja, de Coolsingel. Vertel, hoe was dat? Heb je nog tips voor de spelers van nu?

,,Waanzinnig, echt waanzinnig. Wij wonnen in 2008 de bekerfinale van Roda JC en mochten een dag later de Coolsingel op. Op een regenachtige maandag, maar dat maakte al die mensen geen reet uit. De liefde voor Feyenoord zit zo diep bij sommige mensen, dat is prachtig. Om daar dan op dat bordes te staan en uit te kijken op die mensenmassa, dat vergeet je nooit meer. Ik stond toen zelf met zo'n ouderwetse handcamera naast Lee Towers, maar tegenwoordig kunnen die gasten natuurlijk gewoon alles met hun telefoon filmen. Dat is natuurlijk leuk voor later, maar probeer ook van het moment zelf te genieten. Neem alles in je op."



Prima tip. Waar ga je zelf eigenlijk kijken zondag?

,,Nou, je zal het misschien niet geloven, maar ik zit zondag bij FC Groningen - PSV. Mijn oudste zoon, Woutje, is fan van FC Groningen en ik had hem maanden terug al beloofd dat we naar deze wedstrijd zouden gaan. Daar hou ik me dan aan. Waarom hij niet gewoon voor Feyenoord is? Dat moet je aan hem vragen. Hij is in Groningen geboren en heeft een zwak voor die club. Misschien moet ik hem maandag maar meenemen naar de Coolsingel, dan draait hij misschien wel bij. Daar wil ik zeker heen."



Wat vond je eigenlijk het mooiste aan dit seizoen bij Feyenoord?

,,Dat ze zo constant hebben gepresteerd. Je kent de uitdrukking wel: aan de top komen is makkelijk, maar er blijven een stuk moeilijker. Daar verdienen de technische staf en alle spelers een groot compliment voor. Wie de uitblinkers waren dit seizoen? Moeilijk te zeggen, maar ik ga er toch drie noemen: Karim El Ahmadi, Tonny Vilhena en Nicolai Jørgensen. Zijn voorgangers Guidetti en Pellè waren toevalstreffers, maar voor het aantrekken van Jørgensen verdient Feyenoord de complimenten. Of Feyenoord dit team bij elkaar moet zien te houden? Dat zou mooi zijn, maar het is ook altijd goed om je team ieder jaar een beetje te verversen. Dat houdt de boel een beetje scherp. Dat zal ook nodig zijn, met de Champions League erbij volgend seizoen."