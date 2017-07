'De DFB heeft waar het de KNVB aan ontbreekt: een plan'

,,Louis van Gaal en ik hebben in 2001 het laatste plan opgesteld voor de KNVB. In de vijftien jaren daarna is er niets meer gebeurd'', aldus Jonker, die met zijn ploeg op trainingskamp is in het Zwitserse Bad Ragaz. Jonker was destijds jeugdcoördinator bij de KVNB en Van Gaal diende zijn eerste periode als bondscoach. Jonker volgde vervolgens Van Gaal als assistent naar FC Barcelona en later ook naar Bayern München.



Hoe anders doet de Duitse bond DFB het, meent Jonker. ,,Duitsland heeft precies datgene waar het in Nederland aan ontbreekt: een plan", aldus de coach, die naar eigen zeggen in zijn periode bij Bayern veel sprak met Mathias Sammer, die tussen 2006 en 2012 technisch directeur van de DFB was. ,,Hij wilde de Duitse waarden behouden, maar uit het buitenland aspecten invoeren die het Duitse voetbal zouden verrijken. Het duurde even voordat Duitsland de vruchten kon plukken, maar nu functioneert het wel", verwees Jonker naar de eindzege van een jonge 'Mannschaft' in de Confederations Cup en de winst van Duitsland op het EK onder 21.