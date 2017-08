De leukste feitjes van de interlands tussen Nederland en Frankrijk

Oranje moet bidden dat Zweden nog ergens struikelt

16:14 In Frankrijk geloven ze heilig dat Oranje vanavond definitief wordt afgeschud in de jacht op een ticket voor het WK in Rusland. Oranje? Teveel spelers die over de top zijn, te weinig aanwas in de buitencategorie oordelen de Franse kranten vandaag eensgezind. Dat ook de ploeg van Didier Deschamps nog te vaak teleurstelt in het eigen Stade de France, is vandaag in Parijs blijkbaar even bijzaak.