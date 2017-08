De Ligt twee jaar langer bij Ajax

De Ligt (18) speelt sinds 2009 in de jeugdopleiding van Ajax. De sterke verdediger brak in september vorig jaar op 17-jarige leeftijd door in het eerste. Na zijn debuut in de beker tegen Willem II (5-0, één goal) ging het snel met De Ligt. Hij bereikte als basisspeler de Europa League-finale met Ajax en speelde inmiddels twee keer voor Oranje.