De Nooijer straft zoon vanwege te hoog vetpercentage: 'Ben geen oppas'

Morgen tegen OGC Nice Ajax-coach Keizer: Ik denk dat de knop is omgezet

21:00 Ajax-trainer Marcel Keizer denk dat zijn spelers de knop hebben omgezet na het vreselijke ongeval rond speler Abdelhak Nouri die 2,5 week neerviel tijdens een oefenwedstrijd na een hartstilstand. Hij heeft daar blijvende hersenschade bij opgelopen. ,,We hebben het nog elke dag over Appie”, zei Keizer vanavond in het stadion van OGC Nice in het voorrondeduel voor de Champions League. ,,En óf die knop is omgezet zal moeten blijken.”