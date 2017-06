De onderbelichte kanten van Nederland - Luxemburg

Oké, we waren er vorig jaar niet bij tijdens het EK in Frankrijk, en we hebben ons door de nederlaag in Bulgarije in een benarde positie gemanoeuvreerd in de huidige WK-kwalificatiepoule. Heel vervelend allemaal. Maar los van dat gaat het eigenlijk niet eens zó slecht met Oranje. Of laten we het zo zeggen, er zijn best nog wat positieve statistieken aan te wijzen.



Als Oranje vanavond wint, valt de eerste zegereeks van drie wedstrijden te noteren sinds het voorjaar van 2014. Toen versloeg Nederland achtereenvolgens Ghana, Wales en Spanje (u weet wel, die waanzinnige 5-1 op het WK in Brazilië). Het rijtje Marokko, Ivoorkust en Luxemburg is niet echt aansprekend te noemen. Maar hé, we moeten ergens beginnen.



Daarnaast is Nederland in de Kuip liefst 22 wedstrijden op rij ongeslagen. De laatste keer dat Oranje in Rotterdam tegen een nederlaag aanliep, was in 2000. Toen was Portugal in een WK-kwalificatieduel met 2-0 te sterk. De Kuip en Oranje is de laatste jaren sowieso een erg gelukkig huwelijk: de afgelopen dertien wedstrijden resulteerden er allemaal in een overwinning. Winst vanavond zou bovendien voor Oranje de 150ste kwalificatiezege ooit betekenen. Toch een mooi jubileum.



Maar inderdaad, we horen het u denken, het is 'maar' Luxemburg waar we over praten. De serieuze tests vinden na de zomervakantie plaats: uit tegen Frankrijk, en thuis tegen Zweden en Bulgarije. We zullen het zien. De weg naar boven lijkt in elk geval te zijn gevonden.