De onvermijdelijke uitbarsting van mevrouw Brogno

Nooit leuk natuurlijk, kritiek. Maar zeker niet voor Pastoor, controlefreak bij uitstek. Er gebeurt niets op Het Kasteel zonder dat de coach, tevens technisch directeur, zijn fiat heeft gegeven. Dat kan over van alles gaan. Over wie wel of niet speelt tot de soort mueslikorrels die in de yoghurt worden gestopt. En dat hoeft niet per se slecht te zijn. De goede resultaten van Sparta (promotie, handhaving, bereiken halve bekerfinale) kunnen niet los worden gezien van zijn dominante inbreng. Want: duidelijkheid. Bovendien is Pastoor zonder twijfel een vakman.



Anderzijds leidt zijn handelen, zonder dat de coach dit zelf doorheeft, wel steeds vaker tot ongemakkelijke situaties. Binnen de selectie en in sponsor- en bestuurskringen, waar hij bij lang niet meer iedereen ‘sir Alex’ is. Domweg omdat de coach nog weleens door wil slaan in zijn wil is wet-principe. Pastoor is ertoe in staat om op een zonnige dag boos weerman Gerrit Hiemstra op te bellen, als hij vindt dat zijn moestuin in Groet toch echt regenval nodig heeft.