De titel is een must voor Ajax

Om het grote doel te bereiken, beschikt Keizer over een selectie die vooralsnog voor een groot deel in tact is gebleven. Aanvoerder Davy Klaassen vertrok wél naar Everton. Een transfer die zich vooraf wel zo’n beetje had aangekondigd. Klaassen was klaar in de eredivisie en iedereen bij Ajax gunt de clubman zijn overstap naar de Engelse Premier League.



Ook omdat de natuurlijke opvolger al in huis is. Dit moet namelijk het jaar worden van Donny van de Beek die in de verloren tweestrijd met OGC Nice in de voorronde van de Champions League al zijn klasse toonde. Juist Van de Beek dus, de beste voetbalvriend van Abdelhak Nouri. Het dramatische lot van Nouri, die blijvende hersenschade opliep na hartfalen, zal sowieso een enorme schaduw werpen over het seizoen van Ajax.