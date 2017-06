De Vrij na twee jaar afwezigheid terug in basis Oranje

Een gebroken middenvoetsbeentje zette de verdediger vorig jaar weer een tijdje buitenspel. De Vrij keerde in maart terug in de selectie van Oranje voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije, maar aanhoudende klachten aan zijn scheenbeen voorkwamen toen een rentree.

Bondscoach Dick Advocaat wilde donderdag nog niet zijn gehele basisformatie voor het duel met Luxemburg vrijgeven. Hij verklapte wel dat De Vrij samen met ploeggenoot Wesley Hoedt bij Lazio in het centrum van de defensie staat. De bondscoach hield nog even in het midden of Jasper Cillessen of Jeroen Zoet het doel van Oranje verdedigt. Veelzeggend misschien was wel dat hij donderdag op de training met Cillessen op hoekschoppen oefende.