Debuut Fosu-Mensah, Van Persie op de bank

Excelsior presenteert gewilde PSV-verdediger De Wijs

16:38 Vlijmenaar Jordy de Wijs is donderdagmiddag gepresenteerd door Excelsior. Hij gaat PSV voor een jaar op huurbasis verlaten en krijgt van PSV de kans om zich te ontwikkelen in Rotterdam. Vorig seizoen was hij ook al zes maanden actief op Woudestein, waar hij met Excelsior degradatie moet zien te vermijden.