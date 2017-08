Dekker: Dit is wat wij hebben verdiend

Lieke Martens, symbool van Nederlandse overmacht

19:14 Lieke Martens verdwijnt na afloop van de gewonnen finale tegen Denemarken (4-2) in de grote groepsknuffel van Oranje. Uitzinnig en opgelucht. Ze was in de finale net wat minder aanwezig dan gemiddeld. Maar de speelster van dit EK is zonder twijfel Lieke Martens. Als onderdeel van het team dat historie schrijft met de eerste Europese titel ooit.