Dekker gelooft haar ogen niet: 'Dit is zo verschrikkelijk mooi allemaal'

In de kleedkamer van Oranje stond de volumeknop van de radio na de wedstrijd op standje 10. Verdedigster Anouk Dekker met een grote grijns. ,,Dat nummer van John de Bever, Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht, is ons liedje dit EK. En nu is de tekst wel weer heel toepasselijk. Iedereen gilde en schreeuwde in de kleedkamer. De bondscoach had nog snel een paar mooie woorden. Dit is echt helemaal geweldig. Nu gaan we zondag die cup pakken ook. Ook nog eens in het stadion van de club FC Twente waar ik acht jaar heb gespeeld. Al die mensen op de tribunes in het Oranje, de aankomst met de bus, het Wilhelmus. Zo verschrikkelijk mooi allemaal."