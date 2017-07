Dennis Bergkamp: Het is een enorm lulverhaal geworden

Dennis Bergkamp is duidelijk verbaasd over de verhalen die naar buiten zijn gekomen na het vertrek van hoofdtrainer Peter Bosz bij Ajax. Bergkamp, assistent en lid van het Technisch Hart bij de Amsterdamse club, oppert in Voetbal International dat er spelletjes zijn gespeeld.

Bergkamp snapt dat Bosz is ingegaan op de aanbieding die hij van Borussia Dortmund kreeg. ,,Wat ik niet begrijp, zijn de redenen die ik las. Als je met je ploeg net een Europese finale hebt gespeeld en je hebt geen enkele indicatie over een mogelijk vertrek gegeven, wat is dan opeens het grote probleem? De ene dag zet je de verhoudingen met Ajax op scherp, de volgende dag blijkt er belangstelling van een Europese topclub. Dat is me net iets te toevallig. Dat kun je niet los zien van elkaar. Dan zijn er spelletjes gespeeld.”

Volgens Bergkamp werden die verhoudingen op scherp gezet tijdens de evaluatie over het seizoen, waar hij zelf niet bij was. ,,Ik heb later begrepen dat het ook over de staf ging. Overigens had Hennie Spijkerman oktober vorig jaar al aangegeven dat hij niet gelukkig was met zijn rol in de technische staf. Hij kon zijn ei niet kwijt. Dus spraken we af dat Hennie volgend seizoen Marcel Keizer zou gaan bijstaan bij Jong Ajax. Dat was kennelijk niet genoeg. Kijk, het beleid van Ajax is ingesteld op mensen in hun kracht laten werken. Als dat om wat voor reden dan ook niet gebeurt, gaan we een oplossing zoeken. Je kunt met mij prima de discussie aangaan. Graag zelfs. Ik heb met Peter ook heus weleens voetbalinhoudelijke discussies had. Maar die waren helemaal niet zo scherp.”

De voormalige topspits van het Nederlands elftal, Ajax, Arsenal en Internazionale is geïrriteerd over de gang van zaken. ,,Als inhoudelijke discussies achteraf worden uitgelegd als een onwerkbare situatie, dan heb je aan mij een kwaaie. Ook omdat het mij op die manier nooit is gezegd. De ochtend van de dag waarop het vertrek van Bosz bekend werd, las ik in sommige kranten omschrijvingen als spijkerhard conflict en dat hij verjaagd zou zijn bij Ajax. Kom op, zeg.”