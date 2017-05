Dertien voorgangers van Nick Viergever

Vanwege zijn rode kaart tegen Olympique Lyon moet Ajax-verdediger Nick Viergever de finale tegen Manchester United noodgedwongen vanaf de tribune bekijken in zijn clubkostuum. Een schrale troost voor de Ajacied is dat hij niet de eerste speler is die op het slechtst denkbare moment van zijn loopbaan tegen een schorsing aanloopt. Dertien onfortuinlijke voorgangers.

Door Wietse Dijkstra

Champions League-finale 2014: Xabi Alonso

Volledig scherm Xabi Alonso. © Getty Dat Xabi Alonso met Real Madrid de Champions Legaue-finale tegen stadgenoot Atlético Madrid mist (4-1), heeft hij volledig aan zichzelf te wijten. De Spaanse middenvelder pakt een volstrekt onnodige gele kaart in de tweede halve finale tegen Bayern München na een overtreding op zijn latere ploeggenoot Arjen Robben. Oliedom. Real heeft thuis met 0-1 gewonnen en staat op het moment dat Alonso in München in de fout gaat al met 0-3 voor.

Champions League-finale 2012: John Terry, Raul Meireles, Ramires en Branislav Ivanovic

Chelsea plaatst zich ten koste van Barcelona voor de finale van de Champions League, maar vraag niet hoe. Na de 1-0 in Londen sleept de ploeg van Roberto di Matteo, die na de rode kaart voor John Terry lang met tien man moeten spelen, een 2-2 gelijkspel uit het vuur. Aanvoerder Terry mist de finale tegen Bayern München, die na strafschoppen wordt gewonnen, uiteraard door een schorsing. Maar ook Raul Meireles, Ramires en Branislav Ivanovic moeten door hun gele kaart tegen Barcelona toekijken in München.

Volledig scherm John Terry neemt de Champions League in ontvangst, ondanks het feit dat hij in de finale geen seconde gespeeld heeft. © Stanley Gontha

Champions League-finale 2010: Franck Ribéry

Bayern München-trainer Louis van Gaal moet het in de Champions League-finale van 2010 doen zonder zijn sterspeler Franck Ribéry. De Fransman krijgt rood in de halve finale tegen Olympique Lyon als met gestrekt been een keiharde overtreding maakt op Lisandro López. Hij wordt voor drie duels geschorst. Zonder Ribery verliest Bayern met 2-0 van het Internazionale van Wesley Sneijder en trainer José Mourinho.

Volledig scherm Franck Ribéry in actie tegen Internazionale in het seizoen na de verloren Champions League, waar hij niet aan mocht meedoen. © PICS UNITED

WK-finale 2002: Michael Ballack

Micheal Ballack schiet Duitsland hoogstpersoonlijk naar de WK-finale. De vedette van de Mannschaft maakt het enige doelpunt in de halve finale tegen Zuid-Korea. Toch eindig het duel in Seoul in een persoonlijk drama. Pechvogel Ballack loopt tegen een gele kaart aan en mist de finale tegen Brazilië, die door twee goals van Ronaldo met 2-0 wordt verloren.

Volledig scherm Michael Ballack (l) op het WK 2002 met ploeggenoten Dietmar Hamann en Miroslav Klose. © AFP

UEFA Cup-finale 2002: Brett Emerton

Een lullig misverstand kost Brett Emerton het hoogtepunt van zijn drie jaar bij Feyenoord. In de tweede halve finale tegen Internazionale (2-2) denkt de Australiër dat hij even moet wachten met het nemen van een corner. Maar die actie wordt door scheidsrechter López Nieto uitgelegd als tijdrekken. Emerton krijgt geel en mist de gewonnen finale tegen Borussia Dortmund (3-2).

Volledig scherm Brett Emerton in actie in de halve finale tegen Internazionale. © Foto: Joep van der Pal.

Champions League-finale 1999: Paul Scholes en Roy Keane

Manchester United wint de Champions League na een krankzinnige finale tegen Bayern München, dat in blessuretijd een 1-0 voorsprong weggeeft en met 1-2 verliest. Paul Scholes en Roy Keane missen dat hoogtepunt uit de clubhistorie. Beide United-iconen krijgen een fatale gele kaart in de halve finale tegen Juventus, die door de Engelsen na een 2-0 achterstand met 2-3 wordt gewonnen.

Volledig scherm Roy Keane (r) druipt af nadat Manchester United de finale van de Champions League heeft gehaald ten koste van Juventus. De Ier zal vanwege zijn gele kaart niet mogen spelen in de finale.

WK-finale 1998: Laurent Blanc

De Fransman Laurent Blanc mist de wedstrijd van zijn leven als hij in de halve finale van het WK in eigen land tegen Kroatië (2-1) een kwartier voor tijd rood krijgt. De verdediger, maker van de winnende goal in de achtste finale tegen Paraguay (1-0), is daardoor geschorst voor de eindstrijd tegen Brazilië, die met 3-0 wordt gewonnen. Twee jaar later is Blanc wel van de partij als Frankrijk in Rotterdam Europees kampioen wordt.

Volledig scherm Laurent Blanc (l) met de wereldbeker in 1998, nadat Frankrijk zonder hem in de finale met 3-0 won van Brazilië. © anp

Champions League-finale 1996: Michael Reiziger

Als basisspeler van Ajax wint Michael Reiziger in 1995 de Champions League ten koste van AC Milan (1-0). Maar als de Amsterdammers zich een jaar later opnieuw plaatsen voor de eindstrijd, die na strafschoppen wordt verloren van Juventus, is de verdediger er niet bij. Reiziger krijgt in beide halve finales tegen Panathinaikos namelijk geel. In plaats van een feestelijk afscheid van Ajax – hij vertrekt die zomer naar AC Milan – is hij voor zijn laatste wedstrijd geschorst.

Volledig scherm Michael Reiziger in actie namens Ajax tegen AEK Athene. © ANP

Europa Cup I-finale 1983: Jimmy Hartwig

Jimmy Hartwig is een vaste waarde op het middenveld van HSV in de tijd dat die ploeg nog om de prijzen speelt. Gelukkig is hij niet altijd. Hartwig mist de Europa Cup I-finale van 1980 (1-0 verlies tegen Nottingham Forest) door een blessure. Drie jaar later wint HSV de Europa Cup I wel, maar ook de eindstrijd tegen Juventus gaat aan de neus van Hartwig voorbij. In halve finale tegen Real Sociedad krijgt hij vlak voor tijd geel, waardoor hij geschorst is. In tranen verlaat hij het veld.