Dessers en Vreven: Bij NAC doen we het met zijn allen

,,Maar zo is het niet hoor'', bleef de aanvaller bescheiden. ,,We doen het als team. Bij NAC doen we het met z'n allen. Alleen daarom promoveren we ook. We hebben dit seizoen zo veel kritiek gekregen. Maar we zijn wel in onszelf blijven geloven. Dit is het resultaat.''



Dessers maakte vandaag maar liefst drie van de vier doelpunten van NAC tegen NEC (4-1). Afgelopen donderdag loodste hij zijn ploeg met één doelpunt voorbij NEC (1-0). In de eerste duels van de play-offs met FC Volendam was Dessers ook al goed voor drie doelpunten. ,,Onze supporters verdienen dit '', zei de aanvaller die vorig jaar overkwam van Lokeren. ,,Ik ben zo blij voor hen. We gaan er een mooi feest van maken in Breda.''