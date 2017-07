Dit is het nieuwe logo van de Johan Cruijff Schaal

KNVB: fouten gemaakt bij selectie nieuwe bondscoach

4:14 De top van de KNVB geeft in een interview met de Volkskrant van vrijdag toe fouten te hebben gemaakt bij de selectieprocedure voor de nieuwe bondscoach. ,,In het bedrijfsleven is het goed om drie kandidaten naast elkaar een traject te laten doorlopen. In het voetbal kan dat niet, dat is echt een fout waarvan ik heb geleerd", geeft interim-directeur Jean Paul Decossaux toe.