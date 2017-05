Dit is waarom Feyenoord zich geen zorgen hoeft te maken

Maar er zijn nog veel méér redenen te bedenken waarom Feyenoord wel de titel pakt. De ploeg die in de eigen Kuip zelfs Manchester United omver kon kegelen, die al tienmaal op een rij niet meer in eigen huis verloor en die in eigen stadion altijd scoort (16 duels, 14 gewonnen, 0 verloren: 53 goals voor, 10 tegen). Feyenoord toonde ook áltijd veerkracht, die steeds opstaat na 'acht onverwachte tellen'. Zo volgde op het verlies van PSV in de strijd om de Johan Cruijff Schaal een zege van 5-0 in Groningen. En na de dreun van Go Ahead (1-0) won Feyenoord met 3-0 van PEC. Of hoe Feyenoord de rug rechtte na het verlies bij Ajax: het verpletterde Eagles (8-0) en op de nederlaag bij Sparta (1-0) volgde een grote zege op AZ (5-2). In de Kuip moeten ze gewoon de rust blijven bewaren.



Trainer Giovanni van Bronckhorst nam zijn spelers deze week mee op een boottripje. Gewoon om de zinnen even te verzetten, maar om toch bij elkaar te zijn. Verder wenst de trainer geen gekke dingen te doen, zoals hij al langer de filosofie hanteert dat ‘je moet blijven doen wat je altijd doet’. De Kuip is zondag stijf uitverkocht, de sfeeracties van ‘De Feijenoorder’ zullen de ploeg het laatste zetje moeten geven. ,,En dan het publiek er negentig minuten vol achter en alles geven’’, zegt El Ahmadi. ,,Zo moet het gaan.’’



Wie de geschorste Tonny Vilhena vervangt is nog niet duidelijk. De kans dat Dirk Kuyt een basisplaats krijgt, is echter levensgroot. De aanvoerder is ook duidelijk. ,,Het lag zondag niet aan de omstandigheden, het lag aan ons’’, zegt hij. ,,Zondag moeten we dat rechtzetten. Nee, gaan we dat rechtzetten.’’