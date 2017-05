Dit moet je weten voor de play-offs van start gaan

SC Heerenveen - FC U trecht (18.30 uur)

Ingestort

Dat sc Heerenveen meedoet aan de play-offs heeft het vooral te danken aan een goede eerste seizoenshelft. De ploeg van trainer Jurgen Streppel ging de winterstop in als nummer vier van de eredivisie, maar stortte daarna volledig in. Heerenveen zou op basis van enkel de tweede seizoenshelft 17de staan, net boven Go Ahead Eagles. Heerenveen won na de winterstop nog maar vier keer en eindigde de competitie als negende.



Linkerrijtje

Tegen de andere acht clubs uit het linkerrijtje deed Heerenveen het helemaal slecht. Van de laatste twaalf duels met ploegen die ook in het linkerrijtje zijn geëindigd eindigden er drie gelijk en gingen er liefst negen verloren. De laatste zes wedstrijden in deze reeks gingen allemaal verloren. .

In vorm

FC Utrecht is een stuk beter in vorm. De ploeg van Erik ten Hag won zeven van de laatste acht wedstrijden. In de afgelopen twee maanden werd alleen uit bij kampioen Feyenoord nog met 2-0 verloren. Utrecht pakte daarmee in de laatste acht speelronden meer punten dan iedere andere ploeg in de eredivisie.

Competitie

In de reguliere competitie eindigde de wedstrijd tussen Heerenveen en FC Utrecht in Friesland op 12 augustus 2016 in een 2-2 gelijkspel. Op 5 februari won FC Utrecht in de Galgenwaard met 1-0 van Heerenveen.



Goed in play-offs

Heerenveen kan meer hoop putten uit de prestaties uit het verleden in de play-offs. De Friezen verloren slechts twee van de voorgaande negen thuisduels in de play-offs om Europees voetbal. Dat was tegen Ajax (1-2) in 2008 en tegen FC Utrecht 0-1 in 2013. Zes keer werd er gewonnen, één keer was er een gelijkspel.

Volledig scherm Actiemoment tijdens het competitieduel tussen FC Utrecht en Heerenveen (1-0) in de Galgenwaard op 5 februari: Wout Brama en Sam Larsson strijden voor de bal. © ANP Pro Shots

FC Groningen - AZ Alkmaar (20.45 uur)

FC Groningen besloot de reguliere competitie als achtste, AZ als zesde. In de reguliere competitie won FC Groningen thuis met 2-0 van de Alkmaarders. De wedstrijd in Noord-Holland eindigde op 1 april in 0-0.



Uit beter dan thuis

De ploeg van trainer John van den Brom presteerde dit seizoen in uitwedstrijden (25 punten) beter dan in eigen stadion (24 punten). AZ won dit seizoen meer dan twee keer zo vaak uitwedstrijden in alle competities (11) als FC Groningen won in eigen huis (5).

Vreemde bodem

Toch is AZ de laatste weken niet in vorm op vreemde bodem. De ploeg van John van den Brom verloor vijf van de laatste zes wedstrijden op vreemde bodem in alle competities (inclusief de bekerfinale in De Kuip tegen Vitesse) en kreeg in die reeks liefst 21 doelpunten tegen. AZ sloot het seizoen af met een 2-3 thuisnederlaag tegen FC Utrecht en verloor een week eerder ook met 2-1 bij NEC.

Doelpuntrijk

We lijken ons dus op te kunnen gaan maken voor een doelpuntrijke wedstrijd vanavond, want in de laatste vijf duels van FC Groningen vielen in totaal 28 doelpunten. Een gemiddelde van 5,6 goals per wedstrijd. De ploeg van Ernest Faber sloot het seizoen zondag af met een 3-5 overwinning bij FC Twente.

Niet op achterstand

In de laatste twaalf thuiswedstrijden stond FC Groningen slechts één keer op achterstand. Dat duurde slechts acht minuten, toen Yassin Ayoub op 25 februari in de 82ste minuut de winnende 2-3 maakte voor FC Utrecht.