Dit zijn de mooiste foto's van de huldiging van de Golden Girls

Geniet nog een keer van het Oranjefeest in Enschede

17:09 De Oranje Leeuwinnen schreven gisteren historie in de Grolsch Veste in Enschede. Na negentig spectaculaire minuten keek Denemarken tegen een 4-2 achterstand aan. Het gevolg was een uitzinnig feest in de Twentse stad.