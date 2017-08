'Do or die'-maand in het Nederlands voetbal

Dat wordt me wat, komende donderdag in de snikhitte van Kroatië. Mocht PSV de 0-1 blamage van vorige week niet kunnen repareren tegen Osijek, dan mist het voor het eerst in dik veertig (!) jaar een eindtoernooi in Europa. De Eindhovense club ontbrak in het seizoen 1973-1974 voor het laatst, trainer Phillip Cocu was nog een kleuter.



Bij PSV is het woord 'crisis' altijd wat relatiever dan bij Ajax en Feyenoord, op De Herdgang is alles wat zachter, maar uitschakeling zou de druk op Cocu meteen tot grote hoogte oppompen, nota bene nog voordat de competitie is begonnen.



Voor een groot deel is dat een erfenis uit het vorige seizoen, toen PSV ronduit lamlendig presteerde, ironisch genoeg met een selectie die op papier sterker was de huidige. Wat ook niet echt helpt: PSV begint de competitie met een lastig thuisduel met subtopper AZ, en moet een week later een 'Avondje NAC' zien te overleven.