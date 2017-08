Doelman Room tekent voor twee jaar bij PSV

PSV neemt Eloy Room over van Vitesse. De doelman tekent tot 2019 en kan zondag al op de bank plaatsnemen in de Brabantse derby tegen NAC.

Room (28) verhuist naar verluidt voor enkele tonnen van Vitesse naar PSV. Een afkoopclausule van 1,5 miljoen is volgens bronnen in Brabant eerder deze maand namelijk vervallen. Vitesse doet geen mededelingen over transfersommen.

Room bewandelt de omgekeerde weg van Remko Pasveer. De Tukker werd deze zomer door de Arnhemse club juist uit Eindhoven weggetrokken. Vitesse legde voor hem enkele tonnen transfergeld neer.



Room wordt bij PSV vooralsnog de tweede keeper. Jeroen Zoet is de eerste keus. Voor de Nijmegenaar is er promotie als Zoet in dit transferwindow alsnog vertrekt. De doelman was woensdag gewoon op De Herdgang aanwezig.

