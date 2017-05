Doelman Ruiter vertrekt na vijf jaar bij Utrecht

,,Ik heb gesprekken gevoerd met de club en het is duidelijk dat ik ga vertrekken", zegt de 30-jarige Amsterdammer bij Fox Sports. ,,Ik heb veel te danken aan de club, maar na vijf seizoenen is het goed om een nieuwe uitdaging aan te gaan."

Ruiter raakte in november tegen Feyenoord zwaar geblesseerd en slaagde er na zijn herstel niet in om zijn basisplaats te heroveren. Ook in de play-offs voor Europees voetbal geeft coach Erik ten Hag waarschijnlijk de voorkeur aan David Jensen onder de lat.