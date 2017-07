Dolberg: Geen reden om bij Ajax weg te gaan

Kasper Dolberg is deze week terug in Zillertal, waar het vorig jaar allemaal voor hem begon. Als broekie mocht de Deen voor het eerst mee op trainingskamp met het eerste van Ajax. Een paar maanden later was hij niet meer weg te denken uit de spits van de Amsterdammers.



Dolberg speelde zich vorig seizoen in de kijker van de Europese top, maar hij ziet zelf geen reden Ajax te verlaten. ,,Ik ben gelukkig hier."