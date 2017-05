Duits stopt na degradatie Go Ahead

Strijd om de veilige vijftiende plek bloedstollend spannend

19:11 Het zat er al een tijdje aan te komen en na vanmiddag is het zeker: Go Ahead Eagles speelt volgend seizoen in de Jupiler League. Vlak daarboven wordt het wel nog spannend, volgende week op de laatste speeldag. Welke twee ploegen gaan de nacompetitie in en wie speelt zich veilig?