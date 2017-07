Duitsland begint te draaien met krappe zege op Italië

De Duitse ploeg van bondscoach Steffi Jones kreeg wat hulp van de Italiaanse keepster Laura Giuliani, die na twintig minuten spelen een vrije trap van Dzsenifer Marozsan door haar vingers liet glippen. Achter Giuliani stond Josephine Henning klaar om de bal in te koppen (1-0).



Tien minuten later kwam Italië langszij via Ilaria Mauro, die een voorzet vanaf links knap binnenschoot. Na 65 minuten dook Anja Mittag gretig over Giuliani heen, waarna Peter vanaf elf meter koel bleef (2-1). De Italiaanse ploeg kreeg in ondertal, nadat Elisa Bartoli met twee keer geel van het veld was gestuurd, nog kansen op de gelijkmaker. Duitsland bleef echter overeind en kwam daardoor naast Zweden aan kop in groep B met vier punten.