Edwin van der Sar ziet zoon Joe (19) debuteren voor ADO

Joe van der Sar, de 19-jarige zoon van Edwin van der Sar, maakte zijn debuut voor ADO Den Haag. De talentvolle doelman keepte de tweede helft in het oefenduel bij LVV Lugdunum in Leiden, waar ADO met 0-6 won. ,,Ik kreeg niet veel te doen, maar heb wel kunnen genieten," zei Joe na afloop.

Volledig scherm Joe van der Sar als keeper van ADO Den Haag. © ProShots Joe van der Sar werd geboren op 16 maart 1998, toen zijn vader nog onder de lat stond bij Ajax. Van der Sar junior keepte vier jaar in de jeugdopleiding van Ajax, maar werd uiteindelijk te licht bevonden. Op 13 juni nam ADO Den Haag hem over. Vandaag maakte Van der Sar zijn officieuze debuut voor ADO. De 19-jarige doelman keepte de tweede helft in het oefenduel bij LVV Lugdunum in Leiden. ADO stond bij rust met slechts 0-1 voor door een doelpunt van aanvaller Ludcinio Marengo. Na rust ging het een stuk harder. Doelpunten van Dennis van der Heijden, proefspeler Melvyn Lorenzen, Delano Ladan en Mats van Kins bepaalden de eindstand op Sportpark Kikkerpolder II op 0-6. Voormalig international Tim de Cler (17 interlands) droeg de aanvoerdersband bij Lugdunum, waar zijn vader Henk assistent-trainer is.

Genieten

De 19-jarige Van der Sar keek tevreden terug op zijn debuut voor ADO Den Haag. ,,Ik kreeg niet veel te doen, maar heb wel kunnen genieten van de wedstrijd. Het is de planning om dit seizoen bij Jong ADO te spelen. Ik heb nu een heel mooie mogelijkheid om me tijdens de trainingen te laten zien bij het eerste. Deze week kreeg ik te horen dat ik deze wedstrijd mocht spelen. Ik pak het allemaal mee en doe mijn best. Dit is allemaal extra."

Van een vergelijking met zijn vader, die 130 interlands voor Oranje speelde, wil Joe niet veel weten. ,,Ik heb niet zo heel veel van hem gezien in zijn jonge jaren. Ik heb nog een paar jaar te gaan. Ik probeer ook veel te coachen, dat heb ik van hem geleerd. De organisatie is altijd belangrijk. Als je het goed neerzet, krijg je zoals vandaag weinig te doen. Dan is het alleen maar coachen, coachen, coachen," zei Joe na afloop. ,,Je leert er wel een beetje mee omgaan. De meeste mensen herinneren zich de laatste jaren van zijn carrière en die waren gewoon fantastisch. Ik ben nog heel jong, dus is het moeilijk om ons met elkaar te vergelijken. Maar je krijgt het wel, dat hoort erbij.''

Trotse vader

,,Ik ben altijd een trotse vader. Joe heeft vier jaar bij Ajax gespeeld en neemt nu een andere route. Leuk dat hij meteen bij het eerst mee kan doen. We hebben met een aantal clubs gesproken en gekeken waar hij zich het beste kon ontwikkelen. Met Jeffrey Van As hebben we een goed gesprek gehad. Laten we hopen dat het bij ADO lukt.''

Beloftenelftal

Bij ADO sluit Joe van der Sar in eerste instantie aan bij het beloftenelftal, dat onder leiding staat van trainer Virgilio Teixeira. Van der Sar junior keepte eerder drie jaar in de jeugdopleiding van de Engelse topclub Manchester United, toen zijn vader daar in het eerste elftal speelde. Hij werd in 2013 door Ajax weggeplukt bij VV Noordwijk, de club die voor vader Edwin in 1990 eveneens de springplank was naar Amsterdam. ,,Het laatste seizoen heb ik weinig gespeeld. En als je geen wedstrijden speelt, kun je je ook niet ontwikkelen," zegt Joe van der Sar, die bij Jong ADO wekelijks wil gaan keepen.

Wietse Dijkstra on Twitter Trotse vader evalueert ADO-debuut in Leiden. Edwin en Joe van der Sar.

Wietse Dijkstra on Twitter Vader en zoon Van der Sar langs de lijn in Leiden. #ADO

Volledig scherm ADO-aanvaller Sheraldo Becker (l) komt met gestrekt been in op de keeper van Lugdunum. © ProShots

Volledig scherm Sheraldo Becker (l) geeft de keeper van Lugdunum een tik in het gezicht. © ProShots

Volledig scherm Voormalig international Tim de Cler, tegenwoordig aanvoerder van Lugdunum. © ProShots

Volledig scherm De Haagse scheidsrechter Dick Jol floot het oefenduel tussen Lugdunum en ADO Den Haag. © ProShots