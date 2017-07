El Ahmadi: Mooi dat ik in de voetsporen kan treden van Dirk

Het was wel een training voor laatstgenoemde geweest, voor Kuyt dus, de voorlaatste die Feyenoord vrijdag afwerkte in het hete Oostenrijk. Onder aan aangenaam zomerzonnetje en onder toeziend oog van enige honderden meegereisde Feyenoord-aanhangers, werd er energiek getraind. Een eigenschap die de Rotterdamse club eigenlijk al dagen tentoonspreiden op het trainingsveld. Zoals ook de stemming buiten de lijnen bijzonder positief is.



,,Dat is ook iets waar we bewust mee bezig zijn”, zegt El Ahmadi. ,,Afgelopen seizoen hadden we ons succes mede te danken aan het feit dat de sfeer onderling zo bijzonder goed was. Iedereen wilde voor elkaar werken. Van wisselspeler tot spits. Van materiaalman tot trainer. Dat gevoel, zo’n soortgelijke stemming, willen we nu weer teweegbrengen. En daar leent zo’n trainingskamp zich bij uitstek voor. Ook de nieuwe jongens voelen zich thuis. Let maar op, we zijn straks weer één grote Feyenoord-familie.”