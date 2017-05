El Ahmadi: 'Spanning? We waren juist te ontspannen'

Dat de Rotterdammers een herkansing krijgen zorgde er al snel voor dat de diepe teleurstelling naar de achtergrond verdween. ,,Een nieuwe kans, dit keer in onze eigen Kuip’’, zegt El Ahmadi. ,,Dat is toch prachtig. We hebben geprobeerd om Excelsior uit snel te vergeten. En natuurlijk heb ik twee slechte nachten gehad. Maar we zijn een stukje gaan varen en we hebben samen een hapje gegeten.’’



Maar juist die eigen Kuip, dat moet straks het verschil maken. Niet wederom een busreis die wordt begeleid door duizenden supporters. ,,Toch was dat juist mooi’’, zegt El Ahmadi. ,,We krijgen het allemaal mee. Daar lag het ook niet aan. We stonden er gewoon niet tegen Excelsior.’’



Heracles heeft in de Kuip nog één punt nodig om de play-offs te behalen. Maar El Ahmadi wil niets een denken aan de tegenstander. ,,We gaan uit van eigen kracht. Ik ben alleen als pupil van UDI ’19 ooit kampioen geworden. Daarna nooit meer. We willen die prijs pakken, de mensen zullen achter ons staan. We willen het zondag afmaken.’’