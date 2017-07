Engeland of Frankrijk: het maakt de Oranjevrouwen weinig uit

Door Nik Kok

,,Het zijn allebei goede ploegen'', zegt Daniëlle van de Donk. Kort na de gewonnen wedstrijd tegen Zweden weet middenvelder Jackie Groenen al dat ze vooruit moet kijken. ,,Dat beseffen we allemaal, denk ik. Je kan wel eventjes op een wolk zitten maar we hebben allemaal het gevoel dat we nog niet klaar zijn.'' Dat het allemaal niet oogstrelend was tegen Zweden maakt haar weinig uit: ,,We zitten in de halve finales, daar gaat het om.''

Sherida Spitse, jarenlang speelster van FC Twente kijkt uit naar haar weerzien met de Grolsch Veste. Daar wordt donderdag het halve finaleduel gespeeld. ,,Dat zal vertrouwd voelen voor mij, denk ik.'' Uniek is het dat de Oranjevrouwen straks voor dertigduizend toeschouwers zullen gaan voetballen. Dat gebeurde nog niet eerder in Nederland. ,,Dat is geweldig”, zegt Spitse. ,,Heel vet'', vindt ook Van de Donk.