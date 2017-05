Eredivisie vanaf zondag met nieuwe bal en nieuw logo

'Tattoo-koning' Henk Schiffmacher is de ontwerper van de nieuwe wedstrijdbal. De markante kunstenaar zal de bal zondag in Tilburg persoonlijk aan de spelers van Willem II en Ajax overhandigen.



Directeur Alex Tielbeke van de Eredivisie CV noemt het nieuwe logo een krachtig beeldmerk met een eigentijdse uitstraling. ,,In het logo is zichtbaar gekozen voor de verbinding tussen de 'E' van de Eredivisie en de middencirkel van het voetbalveld. Ook komen de kleuren van de Nederlandse vlag terug in het beeldmerk en in het kleurgebruik van de nieuwe huisstijl. De gestileerde 'E' refereert aan de voetbalcompetities in zowel de fysieke als digitale wereld."