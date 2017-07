‘Euforie? Niet zo moeilijk te temperen’

,,Daar hebben we namelijk voor het toernooi uitvoerig over gesproken,’’ zegt ze. ,,In de praktijk is dat natuurlijk altijd anders, maar op de eerste wedstrijd zat ook druk. En toen is het ook goed gegaan.’’



Na de overwinning hebben de speelsters even kunnen ontspannen met familie. En vanaf gisteren draait alles weer om de wedstrijd tegen Denemarken. ,,Moeilijk was het eigenlijk niet om de euforie te temperen. We weten allemaal waar we mee bezig zijn. En het doel was niet om alleen de eerste wedstrijd te winnen. Iedereen weet dat het pas een begin was.’’



Een uitgesproken favoriet voor morgen is er niet, denkt Wiegman. ,,Kijk alleen al naar de wereldranglijst.’’ Nederland staat twaalfde, de Deense vrouwen op plek vijftien. Wiegman: ,,Net als wij willen ze verzorgd en aanvallend spelen. Dus het zal een strijd van dezelfde stijl worden.’’



Denemarken won de eerste poulewedstrijd van België. Een Deense verslaggever stelt voor: ,,Zullen we de punten delen?’’ Wiegman stellig: ,,Nee, dank je.’’