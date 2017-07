Everton met invallers Rooney en Klaassen langs Twente

Rienstra en Bel Hassani op weg naar de uitgang bij AZ

15:08 Ben Rienstra en Iliass Bel Hassani zijn vandaag niet met AZ meegevlogen naar Griekenland voor de oefenwedstrijd van donderdagavond tegen Panathinaikos. Het tweetal is overbodig geworden in Alkmaar al mogen ze van de club nog best knokken voor een basisplaats.