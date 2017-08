Excelsior: lijn tussen succes en mislukking flinterdun

Of Excelsior klaar is voor de start van de eredivisie durfde trainer Mitchell van der Gaag niet te zeggen, kort na de 1-0 oefennederlaag tegen ADO Den Haag van zaterdag. ,,Dat is altijd een groot vraagteken. Het is tijd om aan de competitie te beginnen, dan weten we direct waar we staan.”

Met een middenveld om van te watertanden - Ryan Koolwijk, Luigi Bruins, Hicham Faik, Ali Messaoud - heeft Excelsior het vermogen menig wedstrijd naar zich toe te trekken. Defensief oogt de ploeg daarentegen kwetsbaar, terwijl de voorhoede door fysiek malheur nog tandeloos is. Mike van Duinen is geblesseerd, aanwinsten Zakaria El Azzouzi en Jinty Caenepeel missen wedstrijdritme. Alleen Stanley Elbers kan 90 minuten lang gas geven. Het is een jaarlijks terugkerend probleem bij de club die al seizoenen lang boven verwachting presteert. Veertien spelers vertrokken, waaronder een handvol basiskrachten, en de ambitieuze clubleiding zet hoog in om de ontstane gaten te dichten. Met als gevolg dat de selectie opnieuw verzwakt aan de competitie begint, omdat de categorie spelers die de Kralingers verlangen begin juni nu eenmaal niet blind een contract tekent bij een degradatiekandidaat. In de laatste weken hoopt men op enkele buitenkansjes.

Een riskant, maar beproefd concept. Vorig seizoen was het niet anders, en toen finishte Excelsior na een machtige eindsprint (12 punten uit de laatste 5 duels) op de 12de plaats op de ranglijst, het beste resultaat sinds 1985. Die prestatie evenaren of zelfs verbeteren zal een heidens karwei worden. Niet in de laatste plaats omdat Nigel Hasselbaink een van de spelers is die deze zomer de deur in Kralingen achter zich dicht trok. De naar het Israëlische Ironi Kiryat Shmona vertrokken aanvaller leverde met tien goals, zes assists en zijn vele onvoorspelbare acties een grote bijdrage aan het historische seizoen.

Maar ook de terugkeer van PSV-huurling Jordy de Wijs naar Eindhoven lijkt nog niet te zijn opgevangen, omdat de centrumverdediger iets bracht wat verder amper in de selectie aanwezig is: kracht, onverzettelijkheid. En op voetballend vermogen alleen redt Excelsior het niet. Dat bleek vorig seizoen wel, toen het in degradatienood verkerende elftal pas in maart wakker schrok en de schouders eronder zette.



Want dat is iets dat ondanks die twaalfde plaats - met de 3-0 zege op Feyenoord als hoogtepunt - niet vergeten mag worden: de lijn tussen een succesvol en mislukt seizoen is flinterdun in Kralingen. Altijd. Met de entree van VVV is Excelsior niet meer de grootste degradatiekandidaat in de eredivisie. Maar hoe goed de ploeg nu werkelijk is, dat is vooralsnog een groot vraagteken. En de versterkingen van de komende weken zullen bepalen hoe het kwartje dit keer gaat vallen.