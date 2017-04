Excelsior-spits Van Duinen juicht mee met ADO

Hoewel hij dit seizoen bij Excelsior speelt, is Van Duinen nog altijd fan van ADO. ,,Voor ik bij ADO in het eerste speelde, ging ik er ook al vaak kijken. Ik heb altijd een goede band met de supporters gehad. Ze hadden me al vaker gevraagd om een keer mee te gaan. Omdat Excelsior er ook baat bij had dat ADO zou winnen, kwam dit mooi uit. Als we niet van NEC hadden gewonnen, was ik niet gegaan.’’



Dat ADO definitief veilig is en Excelsior nagenoeg zeker is van nog een jaar eredivisie, is voor Van Duinen een pak van zijn hart. Op de laatste speeldag staan beide ploegen tegenover elkaar in het Kyocera Stadion en dat had voor de spits een ongemakkelijke situatie kunnen opleveren. ,,Ik had het vervelend gevonden als die laatste wedstrijd allesbeslissend was geweest. Ik speel voor Excelsior, maar hoop ook dat ADO erin blijft.’’



Door de gunstige uitslagen van beide ploegen, heeft Van Duinen volgende maand niets te vrezen in Den Haag. Na zijn actie op het Kasteel kan hij sowieso niet meer stuk bij de ADO-fans. ,,Ze zeiden ‘nu mag je er vijf maken tegen ons, haha’.’’