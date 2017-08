Fans kunnen lol op met historisch doelpuntrijke Eredivisie-opening

Jensen en Castro ijzersterk, Rashica laat zich gelden

21:16 Elke speelronde in de eredivisie beoordelen de verslaggevers van AD Sportwereld alle spelers. In de openingsronde van het nieuwe seizoen lieten FC Utrecht-doelman David Jensen en Heracles-goalie Bram Castro zien dat we op de Hollandse velden over prima keepers beschikken. Het tweetal kreeg van ons een acht voor hun optreden tegen ADO Den Haag en Ajax.