Fans van Oranje op de fiets naar Parijs

De fanatieke wielrenners wacht een rit over zo'n 450 kilometer naar de Franse hoofdstad. Oranje moet donderdagavond in het Stade de France in Saint-Denis, iets boven Parijs, de kansen op het WK van volgend jaar in leven zien te houden. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat heeft na zes van de tien kwalificatiewedstrijden drie punten achterstand op Zweden en Frankrijk.



,,We hebben het EK al gemist en het WK mogen we niet missen", aldus Buisman. "We denken dat het Nederlands elftal wel wat extra steun kan gebruiken, dus we hopen ze op deze manier een hart onder de riem te steken.''