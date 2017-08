FC Oss ontvangt Ten Den en FC Volendam

Vermoedelijke opstelling FC Oss: Mous; D. Janssen, Piqué, Stuij van den Herik, Fleuren, Van der Sluys; Kaak, Bakx, Van der Venne; Quekel, Kamaci.



Geblesseerd: De Regt, Dogan.



Laatste onderlinge duel: 21 april 2017, FC Oss - FC Volendam 2-2.



Bijzonderheden: FC Oss treft vanavond Teije ten Den, de spits die sinds dit seizoen bij FC Volendam speelt. Ten Den kwam in het seizoen 2014-2015 al op huurbasis uit voor FC Oss. Daar moest hij de naar Scunthorpe United vertrokken Kevin van Veen doen vergeten. In Oss faalde Ten Den en scoorde hij slechts één keer in elf wedstrijden. Vorig jaar haalde Ten Den sportieve revanche door in het shirt van Helmond Sport twee keer tegen zijn oude club te scoren. De spits was in Helmond met tien goals sowieso een stuk succesvoller.